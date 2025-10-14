14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату России по дзюдо в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев; вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров; президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев; депутат Законодательного собрания Свердловской области, координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов; чемпионка Европы по дзюдо Кристина Дудина. Спикеры расскажут о программе состязаний, количестве и географии участников, а также о развитии дзюдо в Свердловской области. Чемпионат России по дзюдо пройдет с 16 по 19 октября в Екатеринбурге на площадке спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо им. Александра Козлова.

В 11:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, малый зал заседаний комиссий, к. 423) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2025 года. Участники пресс-конференции: директор Института экономики УрО РАН, д.э.н. Юлия Лаврикова; заместитель директора Института экономики УрО РАН по научной работе, к.э.н. Арина Суворова; руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова; руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к.э.н. Григорий Коровин. Спикеры расскажут о тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2025 года, о реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире, перспективах сохранения устойчивости в 2026 году.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты посетят производственные базы и питомник МБУ «Зеленстрой».

