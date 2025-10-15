15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 октября, среда

В 09:20 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание в культурный центр «Стрела» (ул. Летчиков, 14 и ул. Соликамская, 4) отправится постоянная комиссия гордумы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 09:30 в «Синара-центре» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4) начнется III Научно-практическая конференция «Уральские вершины. Респираторные инфекции 2025». В мероприятии примут участие ведущие вирусологи страны.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция первого вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александра Породнова, который назовет благополучателей Екатерининской ассамблеи, а также расскажет о ходе подготовки к благотворительному аукциону. Ассамблея – благотворительное событие, в рамках которого проходит большой благотворительный аукцион, где в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

