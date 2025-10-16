16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 октября, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 на Широкореченском мемориальном комплексе (Екатеринбург, Московский тракт, 7-й км) будет дан старт первому в России федеральному народному благотворительному проекту «Огни Победы». Состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и ритуал зажжения лампады, с помощью которой огонь будет доставлен на дом десяти ветеранам Великой Отечественной войны. Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области – руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Сергея Никонова.

В 11:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 17:00 во Дворце дзюдо (Екатеринбург, пр. Академика Сахарова, 37Б)состоится торжественное открытие Fonbet чемпионата России по дзюдо. В соревнованиях примут участие более 500 дзюдоистов со всей страны, они разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях и еще 2 – в командных. Ожидается, что участие в открытии соревнований примет заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

