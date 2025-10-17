российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 05:12 мск

17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 октября, пятница

  • В 11:00 в Штабе общественной поддержки Свердловской области (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44а) состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню отца. В программе: «Гараж-мастерская» с участием известного российского гонщика Сергея Карякина и круглый стол «Академия отцовства», на котором десять многодетных семей поделятся практиками воспитания детей. В завершение праздника состоится концерт. Участие в мероприятии примет первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

