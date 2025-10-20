20 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 октября, понедельник

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, 4 этаж, зал № 7А) будет оглашен приговор по делу об убийстве и попытке убийства из хулиганских побуждений. По версии обвинения, Никита Манаенков в апреле 2025 года ночью избил двух мужчин, спавших на аллее на перекрестке улиц Ленина и Бажова в Екатеринбурге. Один из потерпевших через несколько дней скончался в больнице, второго удалось спасти. Манаенков обвиняется по ч.3 ст. 30, п.п. «а», «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ, п.п. «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ. Вину он признал частично. Судья Павел Неретин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона активности клещей в осенний период в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева; главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов; руководитель неврологической службы, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н. Марина Топоркова. Спикеры расскажут об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом и боррелиозом в регионе в 2025 году, особенностях этого сезона, важности профилактики в осенне-зимний период, а также о правилах вакцинации.

