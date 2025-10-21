21 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят вопрос о порядке продажи объектов культурного наследия, находящихся в собственности города. По окончании заседания состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике, по окончании которого состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в торговом центре «Европа» (пр. Ленина, 25, 2-й этаж, конференц-зал) состоится круглый стол «Актуальные вопросы торговых центров», организованный Российским советом торговых центров. Собравшиеся обсудят ключевые тенденции и вызовы, с которыми сталкивается отрасль. В мероприятии примут участие заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный директор СОСПП Сергей Радишевский, управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский и другие.

