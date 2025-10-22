22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 октября, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обороту перцовых баллончиков в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель начальника Управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Оксана Воробей; представитель центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области подполковник полиции Денис Андронов; главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий Свердловским областным центром острых отравлений Андрей Чекмарев. Спикеры расскажут о правилах продажи перцовых баллончиков, ответственности за их использование, а также о правилах самообороны с помощью баллонов.

В 13:10 на площадке культурного центра «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится пресс-подход в рамках открытия II Всероссийского духового форума. В мероприятии примут участие и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина; заслуженный деятель искусств РФ, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов; заслуженный работник культуры РФ Анатолий Цеп; художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов, дирижер и руководитель Уральского государственного духового оркестра Александр Павлов.

