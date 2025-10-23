23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23 октября, четверг

В 10:00 губернатор Свердловской области Денис Паслер совершит осмотр новых корпусов в кампусе Уральского федерального университета (ул. Универсиады, 7), находящихся на завершающей стадии строительства. Это Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, Специализированный учебно-научный центр для старшеклассников.

В 10:00 начнется пресс-тур на предприятие «Специальные технологии» – это один из лидеров российской инновационной промышленности. Компания производит термоизоляционные, противопригарные и шумоизоляционные покрытия для коммунальной сферы, строительства и машиностроения. Она входит в топ-100 лучших инновационных компаний России, а продукция поставляется более чем в 60 стран мира. Участие в пресс-туре примет и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

В 10:00 – пресс-подход директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева («Домна», Екатеринбург, ул. Вайнера, 16).

В 11:00 – посещение компании «Специальные технологии» (Березовский, ул. Чапаева, корп. 1 стр. 39/35).

В 10:00 в техникуме индустрии питания «Кулинар» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 128) состоится гастрономический фестиваль «ЕврАзияФест-2025», в рамках которого пройдут молодежный конкурс по кулинарии и сервису, областной конкурс кулинаров по корпоративному питанию «Достойному труду – достойное качество питания» и областной фестиваль «Народное единство». Участие в мероприятии примет заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

В 11:30 в Шарташском лесном парке состоится открытие «Визит-центра-Экодом» (ул. Пески, 55). Участие в мероприятии примет и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Новый «Экодом» станет площадкой, где посетители в интерактивной форме смогут узнать, как правильно обращаться с отходами и как внести свой вклад в сохранение природы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, посвященная подготовке к празднованию Дня таможенника в Екатеринбурге и работе таможни в регионе. Спикер расскажет о промежуточных итогах деятельности Управления в 2025 году, объеме контрафактной продукции, борьбе с серым импортом, кадровой ситуации в подразделениях и подготовке к профессиональному празднику. День таможенника РФ отмечается 25 октября.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная требованиям к безопасности детских игрушек. Участники пресс-конференции начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова; заведующий отделением ультразвуковой, эндоскопической и функциональной диагностики Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Кирилл Кожин. Спикеры расскажут о нормативных требованиях к детским товарам, в частности к игрушкам, особенностям их продажи, а также о последствиях использования игрушек ненадлежащего качества.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главного редактора – регионального редактора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (ИАА «Ura.Ru») Дениса Аллаярова. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. Судья Юлия Меркулова.

