24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24 октября, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона зимнего плавания в Свердловской области. Участники пресс-конференции: президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов; капитан сборной Свердловской области Татьяна Койкова; врач-пульмонолог высшей квалификационной категории ГКБ № 33, к.м.н. Алексей Кривоногов. Спикеры расскажут о мероприятиях предстоящего сезона, особенностях этого вида спорта и правилах безопасности на воде в холодное время года.

12:00 в Центре культуры и творчества Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург, Сибирский тракт, 36) состоится торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Уральской авиабазы. Участие в мероприятии примут первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 13:00 в атриуме Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) пройдет международный Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Соревнования мастеров состоятся в рамках традиционной выставки BeautyExpoUral, которая объединит свыше 1,5 тысячи мастеров индустрии красоты из России и других стран.

