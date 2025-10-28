28 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 октября, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится пленарное заседание заксо. Депутаты утвердят нескольких членов правительства, предложенных губернатором Денисом Паслером.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игоря Сутягина, посвященная профилактике мошенничества в регионе. Он расскажет о статистике мошенничества, новых видах обмана, в том числе при покупке автомобилей и замене SIM-карт, а также о том, как противостоять манипуляциям злоумышленников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная культурной программе празднования Дня народного единства в Свердловской области. Участники пресс-конференции: первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Свердловской области, региональный координатор Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» Елена Губина; заместитель председателя Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ по экономике и развитию, управляющая Домом актера Галина Стихина. Спикеры расскажут о программе празднования, количестве участников и площадках, а также о проведении юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

