29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29 октября, среда

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа «Агропром Урал». Участниками выставки станут производители сельхозтехники, оборудования для животноводства и растениеводства, а также агрохимии, посевных материалов и ветеринарных препаратов более чем из 20 регионов России. Выставка будет проходить с 29 по 31 октября.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная всероссийской акции «Ночь искусств» в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Нина Журавлева. Спикеры расскажут о программе акции, коллективах – участниках мероприятий и отличительных чертах «Ночи искусств» в этом году. «Ночь искусств» пройдет в Свердловской области в День народного единства – 4 ноября. В программе: театральные и балетные постановки, тематические мероприятия, лекции, встречи с творческими людьми, кинопоказы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с инсультом. Участники пресс-конференции: главный невролог УрФО, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения Свердловской областной клинической больницы №1 Андрей Алашеев; главный внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1 Андрей Смолкин. Спикеры расскажут о статистике поражения инсультом, первых симптомах и диагностике заболевания, а также о влиянии энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 ноября.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийских студенческих киберучений в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов; и. о. ректора УрФУ Илья Обабков; генеральный директор УЦСБ Василий Богданов. Спикеры расскажут о программе и количестве участников студенческих соревнований по кибербезопасности, их актуальности, ходе и специфике киберучений, а также о повышении информационной безопасности в регионе. Третьи студенческие соревнования по кибербезопасности пройдут в рамках IT- конгресса и выставки «Форум будущего» 30 и 31 октября в Екатеринбурге.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube