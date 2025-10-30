30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30 октября, четверг

В 09:00 в рамках первого дня III IT-конгресса и выставки «Форум будущего» состоится торжественное открытие Киберучений в УрФУ и пресс-подход и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Ионина, и. о. ректора УрФУ Ильи Обабкова, генерального директора УЦСБ Валентина Богданова (общественный центр кампуса УрФУ, ул. Универсиады, 7).

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области. Программа капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области выполнена почти на 100%: какой объем работ запланирован до конца года? Соблюдают ли подрядчики сроки? Какова задолженность свердловчан за капремонт? На эти и другие вопросы ответит генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:30 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится открытие «Форума будущего» и церемония награждения лауреатов премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий за 2024-2025 годы с участием Дмитрия Ионина (бульвар Экспо, 2а, 2 этаж, стенд Свердловской области).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube