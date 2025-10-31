российское информационное агентство 18+

31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31 октября, пятница

  • В 10:30 на киберспортивной арене «Маяк Арена» (Екатеринбург, ул. Радищева, 33) состоится открытие Всероссийских киберспортивных игр, а также награждение победителей Школьной киберспортивной лиги, старт которой дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Участвуют: и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин, и.о. ректора УрФУ Илья Обабков, киберспортсмены.
  • В 11:00 на набережной Исети у Косого дома состоится открытие обновленного памятника клавиатуре.
  • В 15:00 в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится открытие выставочного проекта «Горнозаводской Урал. История становления». Экспозиция открывает цикл выставок, посвященных формированию промышленной базы горнозаводского Урала в XVIII-XX веках, и приурочена к празднованию исторического Дня города. В открытии примет участие начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

