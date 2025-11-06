6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

6 ноября, четверг

В 10:15 в технопарке «Университетский» состоится открытие Уральского образовательного форума системы среднего профессионального образования Уральского федерального округа (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5). В рамках мероприятия также пройдет съезд Союза директоров организаций СПО УрФО по теме «Актуальные подходы и лучшие практики в области реализации воспитательной и социальной функций в системе среднего профессионального образования Уральского федерального округа: проблемы и пути их решения». В 10:15 – пресс-подход заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой и президента общероссийской общественной организации «Союз директоров организаций среднего профессионального образования России», советника Министра просвещения Российской Федерации Наталии Золотаревой. В 10:30 – открытие Уральского образовательного форума системы среднего профессионального образования Уральского федерального округа.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к IX Общероссийскому форуму стратегического развития «Города России» в Екатеринбурге. В пресс-центре в Екатеринбурге примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Из пресс-центра в Москве подключатся: заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин; заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Караваева; генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов; заместитель директора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов. Спикеры расскажут о программе и ключевых событиях форума, количестве и географии участников, выставке технологий для развития городской инфраструктуры, а также о значимости мероприятия для глав муниципалитетов. IX Общероссийский форум стратегического развития «Города России: технологии лидерства» пройдет в Екатеринбурге 27 и 28 ноября.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Свердловской области и мерам профилактики. Участники пресс-конференции: заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева; главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов; заведующий инфекционным отделением № 2 ГКБ № 40 Павел Кузнецов. Спикеры расскажут о ситуации с заболеваемостью в регионе, доступности вакцины, а также о прогнозах распространения инфекций.

