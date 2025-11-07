российское информационное агентство 18+

7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

7 ноября, пятница

  • В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная назначению нового уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Уполномоченная по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова расскажет о первоочередных рабочих задачах, взаимодействии с органами власти и реализации профильных проектов в следующем году.
  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов уборочной кампании в Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова; проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин; начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк. Спикеры расскажут об объемах собранного в этом году урожая, тенденциях и статистике урожайности, экспорте свердловских агрокультур в другие регионы и влиянии погодных условий на посевы.
  • В 11:20 состоится открытие саммита по молодежному предпринимательству «Сам решууу» в городском молодежном кластере «Салют» (Екатеринбург, ул. Толмачева, 12). Саммит организован для молодых людей от 14 лет, а также для тех, кто задумывается о самоопределении, поиске или смене профессионального пути, открытии собственного дела. Запланирован пресс-подход заместителя министра инвестиций и развития Евгения Тиханова, директора СОФПП Валерия Пиличева, хедлайнера – видеоблогера Максима Лутчака.

