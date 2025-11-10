10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 ноября, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Недели уральского кино в Свердловской области. Участники: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков; сценарист, режиссер Андрей Ким; режиссер документального кино Наталья Саврас; продюсер Иван Вторых. Спикеры расскажут о программе, премьерных показах, количестве участников, художественных смыслах кинокартин, а также о роли регионального кино в развитии российского кинематографа. Неделя уральского кино пройдет с 11 по 16 ноября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верней Пышме, Асбесте, Полевском и Нижней Туре.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по бюджету, участники заседания проект бюджета на 2026 год.

В 15:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится первое заседание по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

В 17:30 на площадке «Атриум Палас Отеля» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 2 этаж) состоится торжественная церемония открытия Свердловского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. Ожидается, что в мероприятии примут участие министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге господин Ван Тун, председатель Свердловского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы Евгений Розенблит. Пройдет презентация деятельности сообщества, где гости смогут узнать о планах и инициативах отделения. Кроме того, участников ждут музыкальные выступления.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube