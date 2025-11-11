11 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 ноября, вторник

В 10:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (Щорса, 68, зал 415) состоится первое заседание по иску Генпрокуратуры о деприватизации активов коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос об условиях размещения нестационарных торговых объектов на улицах города.

В 10:30 стартует форум креативных индустрий в медиа сфере в городе Березовском (ул. Театральная, 7, Дворец молодежи). Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов в медиаиндустрии и укрепления сотрудничества между средствами массовой информации и бизнес-сообществом. В программе форума запланированы выступления экспертов: журналиста, телерадиоведущего, продюсера, видеоблогера Иннокентия Шеремета; культуролога, историка, руководителя екатеринбургского отделения Русского художественного союза, сооснователя фестиваля «Стенограффия» Евгения Фатеева; журналиста, PR-маркетолога, автора проекта «Двигать метры» на Business FM Наили Курамшиной; теле- радиоведущего, публициста, финалиста национального телевизионного конкурса «ТЭФИ» Евгения Енина; юриста по информационной безопасности и защите персональных данных Ларисы Александровой; руководителя отдела по связям с общественностью театра «Урал Опера Балет» Семена Чиркова, эксперта по рынку труда на Урале Павла Пономарева.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная V Всероссийскому форуму организаторов детского отдыха «Лето – это проСТО», который пройдет в Екатеринбурге с 17 по 19 ноября на площадке Дворца молодежи и конгресс-отеля «Екатеринбург». Участники пресс-конференции: начальник отдела воспитательной работы, оздоровления и дополнительного образования детей Министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов; начальник Регионального центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области Дмитрий Диденко; заместитель директора по организационно-массовой работе детского оздоровительного лагеря «Космос» Данил Кяримов. Спикеры расскажут о программе форума, ключевых направлениях развития системы детского отдыха, а также об итогах работы Регионального центра координации летнего отдыха и оздоровления детей.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу зимнего сезона в парке Маяковского. Участники пресс-конференции: директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков; директор парка Маяковского Павел Зубакин. Спикеры расскажут о мероприятиях парка в зимнем сезоне, подготовке к новогодним праздникам и о планах развития на 2026 год.

