12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 ноября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона дорожных работ в Свердловской области в 2025 году. Участники пресс-конференции: заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая; заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов; директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Спикеры расскажут об основных показателях завершившегося сезона ремонта дорог в Свердловской области, контроле качества работ подрядчиков, статистике ДТП и обеспечении безопасности дорожного движения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с качеством продовольственных и непродовольственных товаров в Свердловской области. Участники пресс-конференции: начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Шелунцова; начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова. Спикеры расскажут о ситуации с качеством товаров в разных секторах потребительского рынка, выявленных нарушениях при проверках продовольственных и непродовольственных товаров, а также о количестве обращений граждан. Всемирный день качества отмечается 13 ноября.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к региональному книжному форуму «Библионнале на Урале» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова; куратор и автор идеи форума «Библионнале на Урале» Евгений Иванов; заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, участник форума Сергей Айнутдинов; заведующий кафедрой издательского дела УрФУ, к. ф. н. Ольга Климова; комиксист, иллюстратор, педагог Константин Дубков. Спикеры расскажут о программе и значимости форума для культурной среды региона, перспективах развития издательского дела, а также о востребованности жанра книжной иллюстрации. «Библионнале на Урале» пройдет с 13 по 15 ноября в библиотеке им. В. Г. Белинского. В этом году форум посвящен книжной иллюстрации.

