13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 ноября, четверг

13-14 ноября в Екатеринбурге состоится международный форум «Экспортный марафон» с участием представителей 8 иностранных государств.

В 9:20 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится пресс-подход с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Тиханова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева и ключевых спикеров марафона.

В программе форумного дня: дискуссионная панель «Тренды мировой торговли 2026», научпоп-лекции, кейс-секции «Титаны экспорта» и «Малый, но дерзкий», лекции о международном продвижении и ИИ-маркетинге.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам пожароопасного сезона в УрФО. Количество лесных пожаров в УрФО снизилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом: какие меры позволили обеспечить стабильную обстановку? В каких регионах фиксировалось больше всего возгораний? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Куплевацкий, заместитель начальника Департамента лесного хозяйства по УрФО; Денис Мамонтов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Степан Сбродов, заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в конгресс-отеле «Екатеринбург» состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению юбилейной научно-практической конференции «День качества 2025» и развитию дорожной сети на Урале. О программе и экспертах конференции, планах по развитию дорог на Урале, масштабных стройках, а также о расширении сети ФКУ «Уралуправтодора» расскажут генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Александр Бедусенко и начальник ФКУ «Уралуправтодор» Евгений Куркин.

В 13:45 в кампусе УрФУ (ул. Универсиады, 7, ауд. 509) состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная XX Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен», которая пройдет в Екатеринбурге с 13 по 15 ноября. О программе конференции, стратегии устойчивого развития регионов, международном сотрудничестве в сфере образования, а также о роли университетов в формировании будущего страны расскажут исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, профессор МГУ Наталья Зубаревич, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и директор Института экономики и управления УрФУ, директор аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев.

В 17:00 в конгресс-центре МТС Live (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2а) состоится пленарное заседание на тему «Хайтек: ключевая роль человека в технологическом лидерстве» в рамках международного чемпионата «Хайтек: навыки будущего». В заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский, федеральные и региональные эксперты. Модератором пленарного заседания выступит генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Мария Ёлкина. Участники обсудят, как к 2030 году России удвоить инвестиции в науку и технологии, достичь технологической независимости и мирового лидерства, делая ставку на квалификацию и развитие специалистов как ключевой фактор прогресса.

В 19:30 состоится пресс-подход директора департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексея Матушанского.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube