Пятница, 14 ноября 2025, 05:46 мск

14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14 ноября, пятница

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом. Участники пресс-конференции: главный внештатный эндокринолог взрослого населения министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Замотаева; заведующий эндокринологическим отделением Областной детской клинической больницы, детский эндокринолог Ольга Поляк. Спикеры расскажут о статистике заболеваемости диабетом различных типов среди взрослых и детей в Свердловской области, основных причинах возникновения этого заболевания и мерах его профилактики.

