17 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 ноября, понедельник

В 10:30 во Дворце молодежи состоится торжественное открытие V Всероссийского форума организаторов детского отдыха «Лето – это #проСТО» (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). С приветственным словом выступит заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Татьяна Савинова. В рамках события запланировано пленарное совещание «Итоги летней оздоровительной кампании 2025: опыт, достижения, сотрудничество».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель начальника ГУ Минюста России по Свердловской области Наталия Тонкушина; уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова; вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Екатеринбурга Наталья Сидоркина; член исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Золоев. Спикеры расскажут о бесплатной юридической помощи по вопросам защиты семейных ценностей, особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, проведении правовой экспертизы документов и работе органов опеки и попечительства.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, посвященная подведению итогов съезда Торгово-промышленной палаты РФ, который прошел 13 ноября в Москве. Спикер расскажет об итогах съезда, приоритетных направлениях деятельности, а также о поддержке малого бизнеса.

