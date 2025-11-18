18 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 ноября, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание. В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос о запрете в регионе продажи энергетических напитков и проект бюджета на 2026 год в первом чтении.

В 11:00 в Екатеринбургском зоопарке начнется пресс-тур «Дорога по берлогам» (бор у главного входа в зоопарк в 10:50). Директор зоопарка Светлана Прилепина проведет экскурсию для журналистов, во время которой можно будет изнутри увидеть, как устроена берлога, узнать, в каких условиях зимуют животные, впадающие в зимнюю спячку.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная цифровизации АПК и подготовке к проведению VII Агропромышленного форума «Молоко России 2025» в Екатеринбурге и юбилею Россельхозбанка. Участники пресс-конференции: организатор форума, генеральный директор Института молока Татьяна Нагаева; исполнительный директор ассоциации «Животноводы Урала» Елена Стафеева; заместитель директора по науке ассоциации «Животноводы Урала» Марина Ряпосова; директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова. Спикеры расскажут о программе и участниках форума, инновационных решениях в производстве молочной продукции, а также об итогах 25-летней работы Россельхозбанка. Форум «Молоко России 2025» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 ноября.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Екатерининских дней в 2025 году. Участники пресс-конференции: председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Василий Равлик; руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова; заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич; руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева; депутат Екатеринбургской городской думы, представитель инициативной группы «Екатерининское общество» Тимофей Жуков; руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина. Спикеры расскажут о главных событиях Екатерининских дней, торжественном богослужении и крестном ходе, вручении премии главы Екатеринбургской митрополии в сфере культуры и искусства, а также о духовном смысле Дня святой Екатерины. Екатерининские дни начнутся в Екатеринбурге в исторический день рождения города, 18 ноября, а завершатся 8 декабря.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

