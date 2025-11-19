19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 ноября, среда

В 10:00 в Свердловской областной клинической больнице № 1 начнет работу конференция по ранней диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта (ул. Волгоградская, 185). Планируется, что участие в конференции примут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, д.м.н., академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина, профессор, председатель Российского эндоскопического общества, советник научно-практического совета Минздрава РФ Евгений Федоров.

В 10:00 в культурно-просветительском центре «Эрмитаж – Урал» (ул. Вайнера, 11) начнется совместное выездное заседание постоянной комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Встреча участников в 09:30 у входа в здание администрации города со стороны переулка Банковский, 1. В повестке – вопрос «О механизмах и перспективах взаимодействия учреждений культуры и образовательных учреждений».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов IX регионального конкурса «Женский облик науки» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, исполнительный директор Ассоциации женщин-ученых стран БРИКС Ольга Ергунова; заместитель проректора по науке УрФУ Алексей Иванов; председатель правления Уральского научно-технологического центра «Менделеевский», заместитель директора Института электрофизики УрО РАН Евгений Шунайлов; президент кластера отраслевого брендинга, доцент Российского университета дружбы народов и Уральского государственного экономического университета Яна Старовойтова. Спикеры расскажут о критериях отбора финалисток, особенностях проведения конкурса в этом году, номинациях и проектах, поддержке молодых ученых и школьников, а также назовут имена нескольких победительниц этого года.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню борьбы с ожирением. Участники пресс-конференции: советник заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области – начальник управления организации медицинской помощи детям и родовспоможения министерства здравоохранения Свердловской области Елена Чадова; главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина; заместитель главного врача по терапевтической службе ГКБ № 40 Екатеринбурга Марина Кочергина; руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева. Спикеры расскажут о статистике взрослых и детей с избыточным весом в регионе, мерах профилактики и современных способах лечения. Международный день борьбы с ожирением отмечается 26 ноября.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет многофункциональную спортивную площадку на улице Мамина-Сибиряка, 8. Объект реконструирован в рамках городского проекта «Спорт в каждый двор».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению научно-популярного фестиваля «Кстати80» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев; руководитель Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга Айгуль Хуснутдинова; профессор кафедры истории России УрФУ, заместитель директора по науке Института истории и археологии УрО РАН, д. и. н. Константин Бугров; ведущий инженер кафедры редких металлов и наноматериалов физико-технологического института УрФУ, автор блога «Химия – Просто» Александр Иванов. Спикеры расскажут о программе фестиваля, ярмарке уральских научных институтов, а также о роли уральских ученых в развитии атомной отрасли. Фестиваль науки «Кстати80» пройдет в Екатеринбурге 22 ноября на площадке креативного кластера «Л52». В этом году проект посвящен 80-летию атомной отрасли и приурочен к Дню рождения Екатеринбурга.

В 13:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

