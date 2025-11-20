20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 ноября, четверг

В 09:15 в отеле «Хаятт Ридженси» (ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал «Изумруд») состоится пресс-подход организаторов семинара для строительных организаций по вопросам сотрудничества по сооружению блока № 5 Белоярской АЭС. Мероприятие проведет Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Свердловском областном суде (4 этаж, зал № 7А) будет оглашен приговор по уголовному делу Марселя Гасанова. По версии обвинения, Марсель Гасанов являлся «смотрящим» за Свердловской областью с осени 2024 года. Гасанов обвиняется в совершении преступлений по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии»; ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»; ч. 2 ст. 321 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении сотрудника системы места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности». Судья Александр Ладин.

В 11:10 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 13:10 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 состоится открытие после реконструкции нового участка федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень – обхода города Богданович протяженностью более 17 километров. В мероприятии примет участие губернатор Свердловской области Денис Паслер.

