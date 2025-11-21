21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 ноября, пятница

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главного редактора – регионального редактора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (ИАА «Ura.Ru») Дениса Аллаярова.

В 15:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная передовым методам Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра им. В. В. Тетюхина в области хирургии позвоночника. Участники пресс-конференции: главврач лечебно-реабилитационного центра, к. м. н. Сергей Амзаев; генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра; врач травматолог-ортопед, автор инновационных методик лечения патологий позвоночника, к. м. н. Владимир Переверзев; профессор, д. м. н. Сергей Колесов. Спикеры расскажут о современных подходах к лечению деформаций позвоночника, инновационных разработках в области вертебрологии и медицинских услугах для предприятий-участников экосистемы «Космос».

