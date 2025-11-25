25 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

25 ноября, пятница

В 09:15 в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга (ул. Пехотинцев, 23) будет вынесен приговор отношении Андрея Брезгина, лидера движения «Мужской путь», обвиняемого в самоуправстве с применением насилия.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом об исполнении бюджета Екатеринбурга за 9 месяцев 2025 года перед депутатами выступит директор департамента финансов администрации города Юлия Медведева. По окончании заседания гордумы в этом же зале состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44А) пройдет городская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участие в ярмарке примут 30 крупнейших предприятий региона. Соискатели смогут пройти собеседования с представителями работодателей, а также получить консультации по составлению резюме и переобучению.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную динамике оплаты имущественных налогов в Свердловской области. Первого декабря истекает срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2024 год: какова сумма поступлений в бюджет Свердловской области на текущий момент? Какова задолженность жителей региона? Какие изменения произошли в новом налоговом периоде? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Жукова, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Свердловской области; Павел Ваняшин, начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области; Виктор Лузин, начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 19:55 в аэропорт Кольцово прилетает победительница женского командного чемпионата мира по шахматам в Линаресе, международный мастер из Екатеринбурга Лея Гарифуллина (Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, терминал B). По итогам соревнований сборная России заняла первое место. Поздравит шахматистку министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube