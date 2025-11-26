26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26 ноября, вторник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьере мюзикла «Колдунья» в Свердловском государственном театре музыкальной комедии. Участники пресс-конференции: дирижер-постановщик, заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Эхтибар Ахмедов; режиссер-постановщик мюзикла Нина Чусова; солисты Свердловского государственного театра музыкальной комедии Екатерина Мощенко и Роман Березкин. Спикеры расскажут о режиссерском замысле мюзикла, особенностях постановки и ее месте в репертуаре театра. Премьера мюзикла «Колдунья» состоится 28 ноября. Постановка создана по мотивам повести А. Куприна «Олеся».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция начальника отделения ДПС и розыска отдела Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу майора полиции Антона Попова, посвященная анализу аварийности на дорогах Екатеринбурга за 2021-2025 годы. Спикер расскажет о статистике правонарушений и ДТП на дорогах Екатеринбурга за последние пять лет, в том числе с участием детей, основных причинах происшествий, очагах аварийности, сумме штрафов, а также о профилактической работе.

В 18:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, ул. Горького, 23) состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Дениса Паслера и прямая линия с жителями региона. Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, в социальных сетях губернатора и администрации области, на радиостанциях «Радио России» и «Вести FM».

В 19:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26, Дом Качки) состоится пресс-показ выставки «Скетч, меч и весы» – первую в городе выставку зарисовок, сделанных художниками в залах суда. Проект приурочен ко Дню юриста, который ежегодно отмечается 3 декабря. Поддержку в его реализации оказали Свердловский областной суд, Арбитражные суды Свердловской области и Уральского округа, Центральный окружной военный суд. Выставка для посетителей будет работать с 27 ноября по 14 декабря.

