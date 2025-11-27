27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 ноября, четверг

В 9:50 от креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, сбор в 09:30) отправятся в Музейный комплекс в Верхнюю Пышму участники Всероссийского слета креативных кластеров и пространств.

В 11:10 – пресс-подход директора центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Екатерины Черкес-заде, и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министра инвестиций и развития Дмитрия Ионина, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

В 11:30 – главная пленарная дискуссия «Креативная инфраструктура как драйвер развития креативных индустрий».

В 13:00 – трансфер в Екатеринбург.

В 10:00 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется форум «Города России». На форум съедутся более 6 тысяч участников: руководители федеральных и региональных органов власти, представители бизнеса, науки и общественных организаций. Участие подтвердили более 75 глав российских городов, а также делегации из 30 регионов. На площадке форума будет организован пресс-центр, пройдут брифинги и пресс-подходы с участием спикеров федерального уровня.

12:00 состоится проверка готовности к зимнему сезону участка Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток» (координаты точки: 56.710587, 57.735189). В программе демонстрация парка специальной дорожной техники, склады с противогололедными материалами, знакомство с работой аварийного комиссара, особенностями зимнего содержания скоростных автомагистралей.

