28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

В 16:00 состоится пресс-тур в региональное отделение Центра «Воин», приуроченный к празднованию трехлетия со дня его образования (Екатеринбург, ул. Студенческая, 19). В программе – мастер-классы по основам тактической медицины, основам огневой подготовки, основам управлению БПЛА и тактической подготовки от инструкторского состава, показательные выступления от лучших курсантов, возможность прямого общения с инструкторами и курсантами Центра, интервью с руководителем филиала центра «Воин» Свердловской области Сергеем Платуновым.

