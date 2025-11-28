российское информационное агентство 18+

Пятница, 28 ноября 2025, 05:40 мск

28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 ноября, пятница

  • В 16:00 состоится пресс-тур в региональное отделение Центра «Воин», приуроченный к празднованию трехлетия со дня его образования (Екатеринбург, ул. Студенческая, 19). В программе – мастер-классы по основам тактической медицины, основам огневой подготовки, основам управлению БПЛА и тактической подготовки от инструкторского состава, показательные выступления от лучших курсантов, возможность прямого общения с инструкторами и курсантами Центра, интервью с руководителем филиала центра «Воин» Свердловской области Сергеем Платуновым.

