1 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

1 декабря, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту XXII Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь; президент фестиваля, российский кинорежиссер и продюсер Алексей Федорченко; директор фестиваля, киновед Лилия Немченко; шеф-редактор авторских проектов киностудии «Союзмультфильм», сценарист, режиссер, историк анимации Сергей Капков; режиссер и сценарист документального кино, заслуженный деятель искусств РФ Борис Караджев; председатель Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков. Спикеры расскажут о географии и участниках фестиваля этого года, составе жюри и программе мероприятий «Кинопробы», а также о тенденциях и развитии кинематографа в России.

В 12:00 во Дворце культуры железнодорожников состоится мероприятие, посвященное Дню добровольца (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102). В рамках событиях пройдет торжественное награждение участников регионального конкурса «Герои Добра» и онлайн-конкурса «Добро-Бинго». Также будут вручены медали «За содействие СВО» и почетные грамоты губернатора Свердловской области. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению X Межрегионального налогового форума в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Марина Хан; вице-президент Уральской ТПП Светлана Окулова; исполнительный директор СОСПП Сергей Радишевский; председатель правления Союза малого и среднего бизнеса Константин Холодилов; заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский; руководитель координационного центра форума Екатерина Супивник. Спикеры расскажут о программе и участниках форума, изменениях налоговой сферы в 2026 году, а также об автоматизации и трансформации бизнес-процессов. X Межрегиональный налоговый форум «Государство и бизнес: перезагрузка налоговых отношений» пройдет с 1 по 5 декабря в онлайн-формате.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Щедрый вторник» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: директор Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина; директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина; региональный координатор акции Мария Костылева. Спикеры расскажут о программе мероприятий, участниках акции, развитии культуры благотворительности на Урале и значимости проекта для социальной сферы Екатеринбурга. Акция «Щедрый вторник» пройдет 2 декабря по всей России, это ежегодный праздник, в рамках которого государственные учреждения, НКО, представители бизнеса и частные лица могут поделиться своим опытом благотворительности.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube