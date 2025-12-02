российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 декабря 2025, 05:35 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

2 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

2 декабря, вторник

  • В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
  • В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
  • В 13:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
  • В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,