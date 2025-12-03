3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

3 декабря, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску новых стипендиальных программ Министерства науки и высшего образования РФ. Участники пресс-конференции: ответственный представитель по вопросам проведения стипендиального конкурса от Минобрнауки России Антон Ханджян; ректор УрГЭУ Яков Силин; ректор ЮГУ Роман Кучин; ректор ЕГТИ Анна Глуханюк; врио ректора УрГАХУ Ульяна Пермякова. Спикеры расскажут о новых стипендиальных программах Министерства науки и высшего образования РФ для уральских студентов, а также о мерах поддержки талантливой молодежи

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 на площадке УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62/45, ауд. 152, зал ученого совета) состоится конференция «Искусственный интеллект в профилактике коррупции: вызовы и возможности» в рамках антикоррупционного форума Свердловской области. Мероприятие пройдет. Ожидается участие исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой и исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи региона Алексея Сабурова. Участники конференции расскажут о применении искусственного интеллекта в публичном управлении: от автоматизации государственных функций, услуг и работы МФЦ – до использования AI-технологий в профилактике коррупции, антикоррупционном просвещении и контроле конфликта интересов.

В 12:00 в спортивной школе «Аист» (Нижний Тагил, ул. Долгая, 1) состоится пресс-конференция, посвященная старту международных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь». В мероприятии примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, тренер сборной России по двоеборью Эрнест Яхин, а также спортсмены-представители Свердловской области. Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна в группе события «ВКонтакте».

В 12:00 на Широкореченском мемориальном комплексе состоится торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата (Екатеринбург, Московский тракт, 7-й км). Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова. Пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню и к памятнику Неизвестному солдату.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 на площадке областного Дома офицеров (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 25) состоится фестиваль финно-угорских народов «Калейдоскоп новогодних традиций». Ожидается участие уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Копытова. В программе фестиваля: спектакль для молодежи, мастер-классы, выставка народного творчества. Участники смогут обменяться опытом, приобщиться к культуре финно-угорских народов, обсудить актуальные проблемы межэтнических отношений и предложить пути решения существующих вопросов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube