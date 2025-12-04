4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

4 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится первое заседание по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

В 14:00 в Свердловском областном суде (4 этаж, зал № 7А) будет оглашен приговор по делу о массовой драке и убийстве в букмекерской конторе Сысерти, которая произошла в апреле 2023 года. Подсудимый – один из участников драки Никита Гурьевских. В результате стычки один человек был убит, трое получили травмы различной степени тяжести. Гурьевских обвиняется по п.п. «ж», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Судья Павел Неретин.

