российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 декабря 2025, 07:11 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

5 декабря, пятница

  • В 11:30 театр «Урал Опера Балет» приглашает на генеральную репетицию балетной премьеры «Быстрые свидания» (фото- и видеосъемка запрещены).
  • В 13:00 в Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38А, служебный вход) состоится репетиция финала фестиваля «Свиридов. Время, вперед!», приуроченного к 110-летию со дня рождения Георгия Свиридова. После репетиции, в 14:00, состоится пресс-подход с участием дирижера Павла Петренко и музыкального редактора департамента творческого планирования Свердловской филармонии Кристины Переваловой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,