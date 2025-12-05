5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

5 декабря, пятница

В 11:30 театр «Урал Опера Балет» приглашает на генеральную репетицию балетной премьеры «Быстрые свидания» (фото- и видеосъемка запрещены).

В 13:00 в Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38А, служебный вход) состоится репетиция финала фестиваля «Свиридов. Время, вперед!», приуроченного к 110-летию со дня рождения Георгия Свиридова. После репетиции, в 14:00, состоится пресс-подход с участием дирижера Павла Петренко и музыкального редактора департамента творческого планирования Свердловской филармонии Кристины Переваловой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube