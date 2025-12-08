8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

8 ноября, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к всероссийскому турниру по плаванию «Кубок чемпионов» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; президент региональной Федерации плавания, зампредседателя комитета по соцполитике Свердловского заксобрания Александр Серебренников; российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Спикеры расскажут о программе соревнований и мастер-классов, количестве и географии участников, готовности площадки. Кубок чемпионов пройдет во Дворце водных видов спорта с 11 по 14 декабря.

В 11:00 в конгресс-отеле «Екатеринбург» (ул. Бебеля, 59) пройдет торжественное открытие форума «Урал – дом молодежи». Форум будет проходить с 8 по 10 декабря и соберет порядка 250 человек из различных муниципалитетов Свердловской области: заместителей глав муниципальных образований по социальной работе, специалистов по работе с молодежью и патриотическому воспитанию. В торжественном открытии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам года в библиотечной сфере в Свердловской области. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова; директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Ольга Кузнецова; директор Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Ирина Черемисинова. Спикеры расскажут о реализованных проектах, планах на 2026 год, подготовке к библиотечному конгрессу в Екатеринбурге, а также об открытии регионального центра консервации и реставрации библиотечных фондов.

