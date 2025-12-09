9 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

9 декабря, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, этаж) состоится очередное пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят во втором и третьем чтениях проект бюджета региона на 2026 год.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание, на котором депутаты рассмотрят проект бюджета на 2026 год в первом чтении.

В 10:30 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Шарташская, 19, зал № 6) будет рассмотрен гражданский иск блогера Сергея Брекотина к блогеру Раде Русских о защите чести, достоинства и деловой репутации. В обосновании исковых требований указано, что ответчик распространила в социальных сетях сведения, порочащие честь и достоинство, а также деловую репутацию истца. Сергей Брекотин просит взыскать с Рады Русских компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., а также судебные расходы в размере более 100 000 руб.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XII Международного фестиваля современного танца «На грани» в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: арт-директор Международного фестиваля современного танца «На грани» Лариса Барыкина; режиссер, хореограф спектакля «Шнитке. Метаморфозы «Тысячелетие пути» (Москва) Виктория Арчая; художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» (Пермь) Алексей Расторгуев. Спикеры расскажут о программе фестиваля, концепции конкурсных постановок и влиянии фестиваля на развитие и популяризацию современного танца. XII Международный фестиваль современного танца «На грани» проходит в Екатеринбурге с 7 по 12 декабря.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям театра Моссовета в Екатеринбурге. Участники пресс-конференции: художественный руководитель театра Моссовета, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли; актриса театра Глафира Лебедева; актер театра Алексей Трофимов; директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова; директор филиала «Росгосстраха» в Свердловской области Николай Гузий. Спикеры расскажут об идее и истории спектакля «Бременские музыканты», а также о музыкальной составляющей постановки.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам проекта «Защитники Отечества из века в век». Участники пресс-конференции: директор регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И. О. Родобольского Сергей Воронин; старший тренер Центрального военного округа по парашютному спорту, чемпион мира по парашютному спорту, основатель центра «Планетарий. Екатеринбург», участник СВО Валентин Прокопьев; директор фонда «Строганофф» Андрей Моисеев; руководитель театральной студии «Е-Живика» Юлия Сметанина; руководитель компании «Славуралфильм», автор проекта Вячеслав Борисенко. Спикеры расскажут о реализации и перспективах проекта «Защитники Отечества из века в век», роли героя РФ в современном мире, а также о патриотическом воспитании молодежи.

В 14:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа гордумы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения. В повестке вопрос «О рассмотрении обращения гражданки Гарус С.В. по вопросу организации безопасного пешеходного прохода на ул. Эскадронной на пути движения пешеходов от автобусной остановки «Умельцев» (в обе стороны), а также от трамвайной остановки «Эскадронная».

В 15:00 в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 5 этаж, актовый зал) состоится церемония награждения работников сферы физической культуры и спорта знаками отличия ВФСК «ГТО».

В 18:00 на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» пройдет 44-я конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Делегаты изберут руководящие органы отделения партии. Голосованием будет проведена ротация действующего состава регионального политсовета и президиума. Также партийцы поведут итоги работы за год.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube