10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10 декабря, среда

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении бывших заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и Игоря Чикризова.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную прогнозам погодных изменений. Начало декабря на Урале ознаменовалось теплой погодой: какой будет предстоящая зима, по прогнозам синоптиков? Какие риски ЧП возможны из-за погодных колебаний? Как температурные перепады влияют на здоровье человека? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Морозов, заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области; Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя главного редактора – регионального редактора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (ИАА «Ura.Ru») Дениса Аллаярова.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет обновленную детскую библиотеку № 14 (ул. Свердлова, 28). Работы проводились в рамках городской стратегии «Библиотека XXI века».

В 14:00 состоится встреча с лектором общества «Знание», актером, режиссером, соучредителем благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Егором Бероевым. Мероприятие пройдет на площадке березовской школы № 33 (г. Березовский, ул. Ленина, 48). В формате открытого диалога Егор Бероев выступит с лекцией «Чтение как новый культурный тренд». В ходе встречи участники смогут задать вопросы и получить компетентные ответы. В 13:30 состоится пресс-подход.

В 15:00 на площадке Дворца молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится Межвузовский антикоррупционный чемпионат. Ожидается участие министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной. В тематических соревнованиях сразятся студенты четырех главных уральских вузов. Им предстоит ответить на дискуссионные вопросы, решить ситуационные задачи и проявить смекалку и оперативность в блиц-игре.

В 15:30 состоится церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира и Европы по самбо почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области во Дворце дзюдо в Екатеринбурге (пр. Академика Сахарова, 37б). Ожидается участие губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

