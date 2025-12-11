11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11 декабря, четверг

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа гордумы «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». В повестке вопрос «О ходе строительства здания школы для муниципального нетипового автономного общеобразовательного учреждения культуры «Гимназия «Арт-Этюд» в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга».

В 11:00 состоится заседание Свердловского Союза промышленников и предпринимателей по вопросу создания кластера центров обработки данных (ЦОД) в Свердловской области (г. Екатеринбург, Пушкина, 6). Участвуют: и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин; и.о. министра цифрового развития и связи Свердловской области Алексей Сабуров; заместитель генерального директора ПАО Россети Урал» Юрий Черников; директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков; генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин. Участники обсудят стратегические приоритеты развития цифровой инфраструктуры Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Участники пресс-конференции: председатель управляющего комитета Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) Виктор Кокшаров; директор по развитию УМНОЦ Игорь Манжуров; министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке; первый проректор – проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов; региональный координатор УМНОЦ по Челябинской области Александр Голлай; проректор по научной работе КГУ Артем Шаров. Спикеры расскажут об основных направлениях и результатах работы УМНОЦ, векторах развития, сотрудничестве с промышленными предприятиями Урала и подготовке кадров для них, а также о финансовой поддержке научных проектов. УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня.

