12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12 декабря, пятница

В 13:00 на станцию Екатеринбург-Пассажирский прибывает Поезд Деда Мороза.

В 13:00 в спортивном центре «Верх-Исетский» (ул. Кирова, 71) состоится открытие Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Турнир проводится в рамках комплексных соревнований «Кубок Чемпионов» и посвящен воинам-героям Уральского добровольческого танкового корпуса и героям тыла. В церемонии открытия турнира примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

В 14:30 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) продолжится заседание по делу бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Заседание пройдет в закрытом от прессы режиме.

В 15:00 в конференц-зале резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) состоится торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручит государственные и региональные награды выдающимся уральцам, а также паспорта – свердловчанам, достигшим 14-летнего возраста.

В 15:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Универсиады, 11) состоится открытие комплексных соревнований «Кубок Чемпионов». В рамках «Кубка Чемпионов» с 12 по 14 декабря пройдут соревнования по плаванию, прыжкам в воду, художественной гимнастике и греко-римской борьбе.

В 15:20 – пресс-конференция четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина и президента Федерации плавания Свердловской области Александра Серебренникова.

В 16:00 церемония открытия комплексных соревнований «Кубок Чемпионов» с участием заместителя губернатора Свердловской области – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Кузнецова и министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

