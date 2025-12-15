15 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

15 декабря, понедельник

В 11:00 в Александро-Невском Ново-Тихвинском монастыре (ул. Зеленая Роща, 1) пройдет пресс-тур, журналистам покажут, как идет подготовка к празднику святителя Николая Чудотворца и сестры пишут икону святителя Николая Чудотворца, которая будет отправлена на фронт.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная правилам заготовки елей в лесничествах в предновогодний период на Урале. Участники пресс-конференции: начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков; министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Спикеры расскажут о самостоятельной и законной заготовке елей для праздника, критериях выбора, изменении спроса и цены на новогодние деревья в Свердловской области, ответственности за незаконную рубку, а также о правилах утилизации деревьев после праздника.

