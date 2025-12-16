16 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

16 декабря, вторник
- В 11:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) стартует первый международный форум «Как уральскому предприятию выйти на глобальный уровень». Участвуют: и.о. заместителя губернатора Свердловской области – министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин; генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин. На форуме встретятся и поделятся опытом внешнеэкономической деятельности ведущие эксперты и практики международного рынка, представители российско-китайского бизнеса, экспортеры, логисты. Планируется участие более 200 руководителей предприятий.
- В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.
- В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.
- В 12:40 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.
- В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к вручению премии «Инновационная звезда». Участники пресс-конференции: заместитель первого проректора УрФУ, руководитель оргкомитета премии Надежда Терлыга; эксперт премии, патентный поверенный Степан Реус; студент УрФУ, участник премии Сергей Шевцов. Спикеры расскажут о концепции премии, целевой аудитории и количестве заявок, а также о повышении престижа инновационной деятельности и поддержке малого и среднего технологического предпринимательства. Премия «Инновационная звезда» организована УрФУ и консорциумом «Уральский технологический альянс». Премия учреждается в честь 15-летия создания инновационной инфраструктуры УрФУ и охватывает всех участников инновационного цикла на Урале. Награждение пройдет 24 декабря в молодежном кластере «Салют» в Екатеринбурге.
- В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению проекта «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века». Участники пресс-конференции: исполняющий обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; учредитель Международного центра искусств «Главный проспект», почетный академик Российской академии художеств Олег Гусев; член Союза художников России Александр Ремезов; член Союза художников России Алексей Ефремов; директор Музея экслибриса и миниатюрной книги Любовь Шустрова. Спикеры расскажут о программе мероприятий, уникальных особенностях проекта и способах популяризации творчества Есенина среди широкой аудитории. Проект «Сергей Есенин как представитель поэзии Серебряного века» был реализован с июля по декабрь 2025 года в Свердловской области при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
- В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
- В 14:45 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.
В 16:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2, зал № 6) начнется рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Черепанова и Ивана Корюкова, совершивших побег из-под стражи – СИЗО № 1 Екатеринбурга, а также кражу. Судья Анна Щелконогова.
