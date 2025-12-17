17 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

17 декабря, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в Режевском лесничестве (Свердловская область, г. Реж, ул. Павлика Морозова, 62) пройдет пресс-тур на заготовку новогодней ели.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту соревнований по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области, посвященных памяти погибших на СВО. Участники пресс-конференции: руководитель Федерации кикбоксинга Свердловской области, главный тренер сборной России по кикбоксингу Игорь Кулбаев; ветеран СВО Михаил Лопатин. Спикеры расскажут о программе соревнований, географии участников, призах для победителей и патриотическом характере состязаний. Всероссийские соревнования по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области, посвященные памяти погибших на СВО российских военнослужащих, а также героям специальной военной операции, пройдут в Екатеринбурге на площадке Академии волейбола Н. В. Карполя с 17 по 20 декабря.

13:00 состоится открытие здания, где разместится Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области после ремонта (Екатеринбург, ул. Пушкина, 24). Планируется участие министра юстиции РФ Константина Чуйченко и губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, посвященная актуальным вопросам защиты прав человека в Свердловской области. Спикер расскажет об итогах ежегодного заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, самых распространенных причинах обращений граждан, а также о борьбе с жилищными и другими видами мошенничества.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube