18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18 декабря, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с мошенничеством в сфере недвижимости. Эксперты рынка недвижимости обеспокоены проблемой мошенничества с жильем: фиксируются ли случаи расторжения сомнительных сделок? Повлияет ли решение Верховного суда по квартире Ларисы Долиной на настроения покупателей на рынке вторичной недвижимости? Какие меры позволят исключить риски для покупателя и продавца при продаже недвижимости? На эти и другие вопросы ответят: Елена Ялунина, начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Свердловской области; Василий Олейников, президент Уральской палаты недвижимости; Александр Бабушкин, директор агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге; Максим Селин, операционный директор агентства недвижимости «Этажи» в Екатеринбурге. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция директора Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янины Голубевой, посвященная итогам работы центра в 2025 году. Спикер расскажет об основной статистике в сфере защиты прав потребителей за 2025 год, проблемных товарах и услугах, которые чаще всего вызывали вопросы и работе по информированию и профилактике обмана мошенниками.

В 16:00 на большой сцене Екатеринбургского ТЮЗа (ул. К. Либкнехта, 48, главный вход) пройдет закрытый предпремьерный показ спектакля «Волшебная лампа Аладдина» (6+). Фото- и видеосъемка разрешена.

В 16:30 в Академии волейбола Н. В. Карполя (Екатеринбург, ул. Машинистов, 1А) состоится торжественное открытие соревнований по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области. Участие в турнире примут порядка 650 спортсменов из 28 регионов России. В этом году соревнования посвящены памяти погибших российских военнослужащих и героям специальной военной операции.

