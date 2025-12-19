19 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

19 декабря, пятница

В 11:00 на площади 1905 года Екатеринбурга состоится пресс-показ одной из главных праздничных площадок – катка (вход со стороны улицы Володарского). Организаторы катка расскажут о его строительстве, особенностях этого года и последних приготовлениях перед открытием.

В 11:30 в Академическом районном суде Екатеринбурга (зал судебных заседаний № 7) начнется рассмотрение гражданского дела о взыскании материального ущерба и морального вреда одному из выпускников УрГЮУ им. В.Ф. Яковлева, по факту массового отравления в кафе «Версаль». В суд поступило исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в интересах Малкова Д.В. к ООО «Ричмонд Рест» о защите прав потребителей. Истец просит взыскать с ответчика компенсацию расходов на лечение в размере около 6500 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

