23 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

23 декабря, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Доработанный проект бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов депутатам представит директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева.

В 11:00 компания «Синара – Городской рельсовый транспорт» презентует журналистам трехсекционный трамвай 71-233А «Синара», который недавно получил сертификат соответствия. Мероприятие стартует от Западного трамвайного депо (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 195, встреча на проходной).

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Защита прав участников СВО, проблема буллинга в школах, социальные выплаты: с какими вопросами обращались жители Свердловской области в аппарат уполномоченного по правам человека в 2025 году? Какие системные проблемы удалось решить? На эти и другие вопросы ответит спикер. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в рамках традиционных Дней милосердия состоится XXX Церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области 2025 года. Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов проведет церемонию в прямом эфире. Итоговая сумма благотворительной деятельности за 2025 год составила более 23 млрд рублей.

В 15:00 в колонном зале Дома Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход через пер. Почтовый) состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград президента РФ и наград Свердловской области. Ожидается участие губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В 16:30 глава муниципального округа Ревда в социальной сети «ВКонтакте» проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube