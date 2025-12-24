24 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

24 декабря, среда

В 11:00 в Кировском районном суде Екатеринбурга (ул. Бажова, 31а) продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении 14 подсудимых, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.210 и п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ. Согласно предъявленному обвинению, группа лиц по предварительному сговору способствовала организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике случаев детского травматизма на дорогах в зимний период. Участники пресс-конференции: главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов; заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян; начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования Свердловской области Анатолий Белан. Спикеры расскажут о статистике ДТП с участием детей в Свердловской области за 2024 год, причинах происшествий, а также о профилактических мероприятиях в школах и детских садах.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная мерам безопасности в новогодние праздники. Участники пресс-конференции: исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Сергей Махнев; главный внештатный комбустиолог взрослого населения Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая ожоговым отделением городской клинической больницы № 40 Екатерина Эльмак; заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева; начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова. Спикеры расскажут о безопасной эксплуатации электрических украшений и пиротехнических изделий, мерах защиты от переохлаждения и обморожения, профилактике вирусных инфекций и правилах выбора новогодних товаров и подарков.

В 18:00 на ОТВ начнется программа «Открытый диалог: задай свой вопрос заместителю губернатора по социальной сфере Татьяне Савиновой». Министр здравоохранения Татьяна Савинова ответит на вопросы свердловчан в прямом эфире.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube