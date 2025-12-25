25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

25 декабря, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам деятельности Уральской ТПП. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подведет основные итоги уходящего года, расскажет о поддержке уральского бизнеса, а также поделится планами Уральской ТПП на 2026 год.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, посвященная итогам деятельности федерации профсоюзов Свердловской области за 2025 год. Спикер расскажет об основных результатах работы федерации в 2025 году, безопасности труда и профессиональных заболеваниях, соблюдении прав работников, а также о реализации проекта «Производительность труда».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная осенней сессии законодательного собрания Свердловской области и итогам 2025 года. Участники пресс-конференции: председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина; председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков; председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев; председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин; председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube