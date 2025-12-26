26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

26 декабря, пятница

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу юбилейных XXXV «Рождественских стартов», которые откроют легкоатлетический сезон в столице Урала. Участники пресс-конференции: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных; руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области, первый заместитель председателя Свердловского РО ООО «Союз машиностроителей России» Павел Лыжин; директор Центра спортивной подготовки сборных команд Свердловской области по легкой атлетике, президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов; директор спортивного клуба «Луч» Вадим Карманов; мастер спорта международного класса Максим Якушев; мастер спорта международного класса Анна Тропина. Спикеры расскажут о программе соревнований, количестве и географии участников.

