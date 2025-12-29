29 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

29 декабря, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоится первое заседание по уголовному делу бывшей супруги экс-вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой, обвиняемой по статье «Мошенничество».

В 12:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга будет оглашен приговор депутату Екатеринбургской городской думы Виталию Чачину, обвиняемому по статье «Препятствование конкуренции с использованием служебного положения».

В 12:00 в Доме журналистов состоится пресс-конференция «Климатические итоги 2025 года и прогноз погоды на новогодние праздники» с участием главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко (ул. Клары Цеткин, 1).

В 15:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет объезд, в ходе которого состоится:

15:00 – открытие площадки для выгула собак (пересечение пр. Седова и пер. Теплоходный);

15:15 – осмотр благоустроенного сквера с фонтаном (ул. Техническая, 34);

15:35 – осмотр дошкольного отделения школы № 41 (ул. Репина, 77/4);

16:15 – осмотр дошкольного отделения школы № 52 после капитального ремонта (ул. Бисертская, 6б).

По итогам объезда запланирован пресс-подход с участием Алексея Орлова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube