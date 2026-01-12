12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

12 января, понедельник

Губернатор Свердловской области Денис Паслер совершит рабочую поездку в Нижний Тагил. Запланированы открытие после реконструкции средней общеобразовательной школы № 70, запуск нового грейферного угольного перегружателя на комбинате ЕВРАЗ, а также подписание четырехстороннего соглашения о дальнейшем развитии Нижнего Тагила и Качканарского муниципального округа.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы оперативных служб Свердловской области в период новогодних праздников. О мерах соблюдения общественного порядка и обеспечения безопасности в общественных местах, ситуации на дорогах области и количестве обращений граждан за оказанием медицинской помощи в период праздников расскажут исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Махнев, руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса Евгений Рузанов, а также представители ГУ МВД России по Свердловской области и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области.

